لودريان: على الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها اجتماع باريس لدعم لبنان

شدد وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ على أن "الكرة الآن في ملعب ال​لبنان​يين وعلى ​الحكومة​ اتخاذ الإجراءات التي نصّ عليها اجتماع ​باريس​ لدعم لبنان"، ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبر حكومة حسان دياب حكومة حزب الله، قال: "لا يعود لي إطلاق أحكام على الحكومة وننتظر البيان الوزاري".

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