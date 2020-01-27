المكتب الإعلامي لمشرفية دعا الى توخي الدقة في نقل الأخبار

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية ووزير ​السياحة​ ​رمزي مشرفية​، بيانا رد فيه على "​الأخبار​ الملفقة التي صدرت بالأمس"، وطلب من سائل الإعلام "توخي الدقة والشفافية في نقل الأخبار المتعلقة بالوزير مشرفية أو المنسوبة إليه".

واعتبر المكتب الإعلامي أن "المرحلة تطلب منا جميعا الإنكباب والتفرغ للعمل والإبتعاد عن رمي الشائعات وتلفيق الأخبار التي لا تساهم في أي تقدم أو تحسن".