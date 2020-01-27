كنعان: لجنة المال والموازنة ألغت كل المساهمات للجمعيات قبل تشكيل الحكومة

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في مداخلة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2020 في ​مجلس النواب​ أن "اللجنة ألغت كل المساهمات للجمعيات قبل ​تشكيل الحكومة​". إضغط للمزيد

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