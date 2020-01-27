إنسحب عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​سمير الجسر​ من جلسة مناقشة موازنة 2020 في مجلس النواب، لاعتباره بأنّها غير دستوريّة. ولفت في تصريح صحافي بعد المعغادرة، إلى "أنّنا تفاجأنا بتبنّي رئيس الحكومة حسان دياب ​الموازنة​ السابقة، وبعد تحمّله المسؤوليّة لا يمكنه رميها على أحد آخر، لإعتباره بأنها غير دستورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير الجسر انسحب من جلسة مناقشة الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.