طلب رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، من النواب عدم مغادرة جلسة مناقشة ​الموازنة​ "لأنني أنوي الاستمرار بالجلسة وعدم التوقف لأسباب أمنية لأنه سيصعب على نائب إن خرج أن يعود"، مشددا على أن "المجلس كان على أتم الاستعداد لمواكبة مطالب الناس في الشارع لكن "ما خلوني كمّل اليوم اعملنا السبعة ودمّتها ودخّلنا ​الجيش​ لقدرنا نعمل الجلسة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري طلب من النواب عدم المغادرة الجلسة لأسباب أمنية: سيصعب على أي نائب العودة إن خرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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