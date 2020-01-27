الصليب الأحمر: نقل 8 جرحى إلى المستشفيات وإسعاف 19 مصابا في وسط بيروت

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ "رفع عدد الفرق المستجيبة خلال مظاهرة ​وسط بيروت​ من 5 إلى 9"، موضحًا أنّ "حتّى الساعة، تمّ نقل 8 جرحى إلى ​المستشفيات​، بالإضافة إلى إسعاف 19 مصابًا في المكان". إضغط للمزيد

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