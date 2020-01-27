البنتاغون يؤكد مقتل أحد جنوده في دير الزور شرقي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ ان "العريف في ​الجيش الأميركي​ أنطونيو مور قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات تطهير لأحد الطرق في ​دير الزور​ شرقي سورية، وأن الحادث لا يزال قيد التحقيق"، مشيرةً الى ان "مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية ​كارولينا الشمالية​، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة".

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