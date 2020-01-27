تحطم طائرة ركاب في ولاية غزني وسط أفغانستان على متنها 83 شخصا

تحطمت طائرة ركاب في ولاية غزني وسط أفغانستان على متنها 83 شخصا .
وأوضح مسؤول أفغاني ان حريقا نشب بأحد أجزاء الطائرة المنكوبة قبل تحطمها.
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