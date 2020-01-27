ترامب: البيت الديمقراطي لم يطلب من بولتون الإدلاء بشهادته

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "البيت الديمقراطي لم يطلب من جون بولتون الإدلاء بشهادته"، مشيرا الى أن "الأمر متروك لهم، وليس لمجلس الشيوخ".
يذكر أن ممثلي مجلس النواب السبعة في قضية عزل ترامب، طلبوا من مجلس الشيوخ إستدعاء مستشار الامن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون ليدلي بشهادته في محاكمة الرئيس.
وبدأ مجلس الشيوخ الاميركي في الاسبوع الماضي محاكمة ترامب بتهمتي سوء استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
ويمكن لمجلس الشيوخ أن يعزل ترامب عن السلطة بشرط أن تصوت لصالح إزاحته عن منصبه أغلبية الثلثين فيما يتكون المجلس من 53 جمهوريا و47 ديمقراطيا.
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