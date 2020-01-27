ترامب: البيت الديمقراطي لم يطلب من بولتون الإدلاء بشهادته

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "البيت الديمقراطي لم يطلب من ​جون بولتون​ الإدلاء بشهادته"، مشيرا الى أن "الأمر متروك لهم، وليس لمجلس الشيوخ".

يذكر أن ممثلي ​مجلس النواب​ السبعة في قضية عزل ترامب، طلبوا من مجلس الشيوخ إستدعاء مستشار الامن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون ليدلي بشهادته في محاكمة الرئيس.

وبدأ ​مجلس الشيوخ الاميركي​ في الاسبوع الماضي محاكمة ترامب بتهمتي سوء استغلال ​السلطة​ وعرقلة عمل ​الكونغرس​.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يعزل ترامب عن السلطة بشرط أن تصوت لصالح إزاحته عن منصبه أغلبية الثلثين فيما يتكون المجلس من 53 جمهوريا و47 ديمقراطيا.