تحطم طائرة في شرق أفغانستان

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كابول: تحطمت طائرة في ولاية غزنة بشرق كابول الاثنين، وفق مسؤولين، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو ما إن كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية.

وقال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة. النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

