يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
كابول: تحطمت طائرة في ولاية غزنة بشرق كابول الاثنين، وفق مسؤولين، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو ما إن كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية.
وقال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة. النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة في شرق أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.