شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" توافق على اتفاقية إعفاء تأشيرات الجوازات الدبلوماسية مع لاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة كريم درويش رئيس اللجنة، وبحضور السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على اتفاقية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة2019، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا.

وتأتى الاتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة فى مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

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وأكد كريم درويش رئيس اللجنة، أن الاتفاقية ليس بها ما يخالف القانون والدستور وأنها تصب فى خانة تعزيز ودعم العلاقات بين مصر ودولة لاتفيا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، من أجل عقد اجتماعا لمناقشة ملف العلاقات المصرية الأوروبية.

وأشار "درويش" إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات فى هذا الملف.