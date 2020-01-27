شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات لـ"النواب": شبكات تقوية المحمول تتعرض للاعتداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس أحمد فاروق، حرص الجهاز على القيام بدوره الرقابى على أداء شبكات المحمول المختلفة على مستوى الجمهورية وإصدار تقرير دورى بشأنها، لكن هناك مشاكل أيضا تواجه الشركات فى قيام الأهالى بتكسير محطات التقوية فى بعض المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها المقدم من النائب سعيد طعيمة بشأن ضعف شبكات المحمول الأربعة لاسيما مدينة طنطا.

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وقال أحمد فاروق، إن الشركات تتكبد مبالغ طائلة مقابل شبكات تقوية المحمول التى يتم تركيبها على مستوى الجمهورية من أجل تحسين أداء الخدمة، لكن هناك مواطنين فى بعض الأحياء يقومون بتكسير هذه المحطات، بالتالى تواجه الشركات بعض المشاكل وتتكبد خسائر مالية.

وأضاف فاروق: "لا يعنى ذلك الدفاع إطلاقًا عن أداء الشبكات، بل ونقوم بدورنا فى الجهاز القومى للاتصالات من خلال قياس أدائها بشكل دورى ووضع التقرير متضمنا نتائج هذه القياسات على الموقع الإلكترونى لكى يتمكن المواطن من معرفة أداء الشبكة لديه".

فى المقابل أوصى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، بتقوية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية لاسيما الطريق الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة المشروعات القومية، مثل الطريق الإقليمي، والطريق الحر.