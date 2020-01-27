شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن ضعف شبكات المحمول: "بنطلع البلكونة علشان نتكلم.. وبنقول آلو 6 مرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور المهندس أحمد فاروق مدير إدارة الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ووجه النواب، انتقادات حادة لضعف شبكات المحمول الثلاث بشتى انحاء البلاد، حيث قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، إن الخدمات لم تعد موجودة فى الوقت الذى يتكبد فيه المواطن أعباء مالية نظير تلقى خدمة جيدة لا يحصل عليها.

وأشار طعيمة، إلى معاناه طنطا من سوء خدمة شبكات المحمول الثلاث، لكن حتى القاهرة لم تسلم من الأداء الضعيف لهذه الشبكات، متابعًا: "مكتبى فى وسط البلد، ووالله العظيم بطلع البلكونة لكى اتمكن من إجراء مكالمة، وحتى فى هذا الوضع الشبكة بتقطع مرات عديدة".

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من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، سوء خدمات الشبكات الثلاث للمحمول، قائلا ً: "نعامل كأننا عالم ثالث، سواء فى المدن أو خارجها، وبنقعد نقول آلو بـ5 أو 6 مرات قبل أن تستطيع المتلقى سماع المتكلم، للأسف إحنا بندفع اشتراكات ولا نحصل على خدمة حقيقة فى مقابلها".

وشدد إسماعيل، على ضرورة ايفاد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإحصائية حول عدد المشتركين فى كل شبكة، والمحطات المتوفرة لتغطية كل منها، لافتًا إلى أهمية محاسبة المقصر فى هذا الأمر لاسيما مع سداد مقابل الخدمة التى يجب الحصول عليها، مع تعويضهم بشكل واضح نظير أى ضعف فى الشبكة.

وعدد عضو مجلس النواب، المناطق التى تشهد انقطاع لخدمات المحمول فى منطقة بولاق الدكرور، لاسيما الدائرى فى 3 مناطق منه، بالإضافة إلى ناهيا والشوارع الداخلية، مضيفًا: "ربما هناك مقاومة من بعض الأهالى تخوفًا من أضرار محطات تقوية شبكات المحمول".

الأمر الذى أوصت فيه اللجنة، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيارة المواقع التى تناولها النواب فى طلبات الإحاطة المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية، للوقوف على جودة الشبكات، وذلك بالتنسيق معهم.