شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقدم طلب إحاطة بشأن حوادث الطرق.. ومطالب باستبعاد السائقين متعاطي المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صبحي الدالى عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة موجه إلي وزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث المتكررة على طريق المريوطية، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين، ووجود خطة دائمة لصيانة الطرق والتأكد من تطبيق وتوفير معايير السلامة.

وقال صبحى الدالى، "طريق المريوطية أصبح طريق للموت بسبب الإهمال وعدم الاهتمام بتطوير الطرق وتوفير معايير الأمان والسلامة، للحد من وقوع حوادث السيارات وإزهاق أرواح المواطنين"، مطالبا الجهات المعنية بالقيام بتحليل المخدرات بشكل دورى على السائقين، وسحب رخصة أى سائق متعاطي للمخدرات.

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جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية ذكرت في بيان، عقب لقاء بين وزيري التنمية المحلية والمالية، أنه تم الاتفاق على إتاحة 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات، وفقًا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية، على النحو الذي يربط المدن بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تم تعزيز موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2019/ 2020 بمبلغ مليار جنيه للإسهام في دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات؛ على النحو الذي يوفر سبل العيش الكريم، من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.