مصادر: "هيرميس" اجتمعت مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" لترويج بنك القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية، لمصراوي، إن المجموعة المالية هيرميس، اجتمعت مع مسؤولي البنك، لدعوتهم للمشاركة في طرح بنك القاهرة في البورصة.

وتتولى هيرميس وإتش إس بي سي إدارة طرح بنك القاهرة المرتقب بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت المصادر إن اجتماع هيرميس مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، جرى خلال الأسبوع الماضي، في لندن، في إطار جولة الترويج المبدئية التي بدأها البنك في الأيام الماضية، لاستكشاف رغبة صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية في المشاركة بطرح بنك القاهرة في البورصة.

وأضافت المصادر أن الأوروبي لإعادة الإعمار يدرس المشاركة بحصة صغيرة في طرح بنك القاهرة، بغرض ضمان تفعيل مبدأ الحوكمة للبنك المقرر طرحه، وإعطاء رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب وتحفيزهم للمشاركة في عملية الطرح.

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وكانت مصادر مطلعة على عملية الطرح، قالت لمصراوي، إن بنك القاهرة يستهدف زيادة الحصة المطروحة إلى 49% من أسهمه بعد الإقبال الذي لاقاه خلال جولة الترويج المبدئية في لندن وأبوظبي ودبي.

ويعتزم البنك بدء جولة ترويجية جديدة في أمريكا خلال أسبوعين، للاجتماع مع مديري صناديق الاستثمار العالمية، وتشجيعهم على المشاركة في الطرح.

وكان طارق فايد رئيس بنك القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار من أكثر المؤسسات المالية الأجنبية المهتمة بالمشاركة في طرح بنك القاهرة.

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مصادر: بنك القاهرة يستهدف طرح 49% من أسهمه في البورصة مع إقبال صناديق الاستثمار