محافظ القليوبية: تنظيم ملتقيات التوظيف الجادة يحمي الشباب من الإعلانات الوهمية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بالشباب، مشيرا أن المحافظة تعمل جاهدة لحل مشكلة البطالة التي تعد على رأس الأولويات، وذلك عبر إقامة العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية لتحقيق آمال الشباب الذين هم عماد المستقبل، والاهتمام بهم يساهم في تنمية مصر وتقدمها.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تعمل على توفير فرص عمل بشكل رسمي لحماية الشباب من استغلال بعض الشركات الوهمية لهم من خلال ملتقيات التوظيف، بجانب تنفيذ مشروعات ريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختلفة بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة تفعيل المشاركات المجتمعية والمساهمة في المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم ملتقى التوظيف الأول لشباب القليوبية بشبين القناطر، بمشاركة 39 شركة توفر أكثر من 8633 فرصة عمل، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة، والنائب سمير صبحي عضو مجلس النواب بالقليوبية، لإتاحة فرص العمل لشباب.