كوبي براينت: مقتل أسطورة كرة السلة الأمريكي في تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قُتل كوبي براينت، أسطورة كرة السلة الأمريكي، في حادث تحطم طائرة مروحية في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.

وكان براينت (41 عاما) مع ثمانية أشخاص آخرين، بينهم ابنته غيانا، على متن الطائرة الخاصة عندما هوت واشتعلت فيها النيران.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك ناجون في الحادث. وأفادت تقارير في وقت سابق بأن الطائرة كانت تقل خمسة أشخاص.

وكان براينت، الذي فاز خمس مرات بدوري الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بي ايه)، يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة.

وانهالت التعازي في وفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة.

وفي مباريات كرة السلة في شتى أنحاء الولايات المتحدة، وقف الجميع دقيقة حدادا على روح براينت.

كما خيمت وفاته على حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية، الذي أُقيم في ملعب فريقه السابق لوس أنجليس ليكرز، حيث أمضى مشواره الرياضي بالكامل.

وقالت مقدمة الحفل أليشيا كيز "نشعر جميعا بحزن شديد في هذه اللحظة. ففي وقت سابق اليوم فقدت لوس أنجليس وأمريكا والعالم بطلا. نقف هنا مفطوري القلب حرفيا في البيت الذي بناه كوبي براينت".

وأصدرت الرابطة الوطنية لكرة السلة بيانا نعت فيه براينت وابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 عاما.

ماذا نعرف عن الحادث؟

قالت الشرطة إن سجلات الطائرة تُظهر أنها كانت تقل تسعة أشخاص، وليس خمسة كما صرح مسؤولون في وقت سابق.

وذكر بيان عن مدينة كالاباساس أنه "بحزن شديد علمنا بمقتل كوبي براينت".

وأضاف البيان "سقطت الطائرة في حقل بعيد قبالة لاس فيرجنز، في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم. لم يصب أحد على الأرض".

وروى غيفين ماساك، الذي يعيش بالقرب من مكان الحادث، لشبكة سي بي إس نيوز عن اللحظة التي تحطمت فيها المروحية.

وقال "لم يكن يشبه تماما صوت الانفجار، لكنه كان يشبه صوت دوي مرتفع. ذهبت إلى الداخل وأخبرت والدي بما كان يحدث، ثم رأيت دخانا على التل، لكن الأمر لم يكن مثل سحابة سوداء كبيرة من الدخان، لقد كان فقط رماديا".

وقال شهود عيان آخرون إنهم سمعوا صوت محرك المروحية ينفجر قبل سقوطها.

وبثت الشرطة صورا من مكان الحادث، تُظهر شاحنة إطفاء ودخانا يتصاعد فوق تلال.

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية هوية المروحية، التي تحطمت، بأنها من طراز Sikorsky S-76B. وقالت إنها تحقق في الحادث، إلى جانب المجلس الوطني لسلامة النقل.

من هو براينت؟

Advertisements

لعب براينت طوال مسيرته، التي بلغت 20 عاما، مع فريق لوس أنجليس ليكرز. وقد اعتزل اللعب في أبريل/ نيسان عام 2016.

وتشمل إنجازاته الفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين لعام 2008، وأفضل لاعب لمرتين في نهائيات الدوري، كما كان هداف الدوري لمرتين وبطلا أولمبيا مرتين.

واشتهر كوبي بتسجيل 81 نقطة، أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة، في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 2018، عن فيلم (عزيزتي كرة السلة) Dear Basketball، وهو فيلم مدته خمس دقائق قائم على رسالة حب إلى الرياضة، كتبها في عام 2015.

وبالإضافة إلى ابنته غيانا، لدى براينت من زوجته فانيسا ثلاث بنات أخريات، هن: ناتاليا، وبيانكا، وكابري.

واتهم براينت بالاعتداء جنسي في عام 2003، من قبل امرأة تبلغ من العمر 19 عاما، تعمل في منتجع بولاية كولورادو.

ونفى براينت هذا الادعاء، قائلا إن الاثنين مارسا الجنس بالتراضي، ثم سقطت القضية بعد رفض مقدمة البلاغ الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة.

واعتذر براينت في وقت لاحق، قائلا إنه أدرك أنها "لم ولا تنظر إلى هذا الحادث بنفس الطريقة التي رآه هو بها". وتم تسوية دعوى مدنية لاحقة خارج المحكمة.

ماذا كانت ردود الفعل؟

توالت التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نبأ الحادث.

وقال شاكيل أونيل، الذي لعب إلى جانب براينت في فريق ليكرز بين عامي 1996 و2004، إنه "لا توجد كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به".

وكتب عبر تطبيق إنستغرام إلى جانب صورة للرجلين في زي فريق ليكرز: "أحبك وسوف أفتقدك".

وقال ديرون ويليامز، الذي فاز بذهبية أولمبية إلى جانب براينت، إنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير. ووصف براينت بأنه "أعظم منافس واجهته ولعبت معه".

وقال لاعب كرة السلة السابق، توني باركر، إنه "مفطور القلب".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "خبر مفزع".

ووصف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، براينت بأنه كان "أسطورة في الملعب"، معربا عن حزنه لوفاته.

وكتب مهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ "أرقد في سلام أيها الأسطورة"، وذلك في تغريدة مصحوبة بصورة بالأبيض والأسود للنجم الراحل.

وقالت نجمة البوب، ماريا كاري، إنها في حالة صدمة.

وتجمع مشجعون عند نصب تذكاري مؤقت لبراينت، أمام ساحة مركز ستابلز للرياضة والترفيه في لوس أنجليس، حيث وضعوا الزهور وكرات السلة تأبينا للنجم الراحل.