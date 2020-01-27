الخطوط الأفغانية تنفي تحطم طائرة ركاب تابعة لها في إقليم غزني

نفى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الأفغانية (أريانا) ميراويس ميرزاكوال التقارير التي أفادت بتحطم طائرة ركاب تابعة للشركة اليوم الاثنين في إقليم غزني وسط أفغانستان. إقليم غزني وسط أفغانستان. وقال ميرزاكوال - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه لم تتحطم طائرة تابعة للشركة في الإقليم المذكور.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتحطم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزني وعلى متنها 83 راكبًا. على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه لم تتحطم طائرة تابعة للشركة في الإقليم المذكور.وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتحطم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزني وعلى متنها 83 راكبًا.

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