ماكرون يدشن تجديد جدار الأسماء في مقاطعة باريس الرابعة

يدشن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجديد "جدار الأسماء"، في مقاطعة باريس الرابعة، بعد أيام قليلة من زيارته إلى إسرائيل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. الأوسط. وحسبما نقلت جريدة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن ماكرون سيفتتح تجديد "جدار الأسماء" في النصب التذكاري للهولوكوست، الذي تم افتتاحه للمرة الأولى في يناير 2005، والمكون من ثلاثة جدران من حجارة القدس المحتلة، حيث نقشت عليها أسماء 76 ألف يهودي يعتقد أنه تم ترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات نازية. تم افتتاحه للمرة الأولى في يناير 2005، والمكون من ثلاثة جدران من حجارة القدس المحتلة، حيث نقشت عليها أسماء 76 ألف يهودي يعتقد أنه تم ترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات نازية.

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