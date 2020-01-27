منغوليا تغلق حدودها البرية مع الصين لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أغلقت منغوليا، نقاط عبور السيارات والمشاه عند حدودها البرية مع الصين، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا المميت الذي أصاب الآلاف حتى الآن.

وقال نائب رئيس الوزراء المنغولي إنختوفيشين أولزيسايخان، حسبما نقل راديو (مونت كارلو) اليوم /الاثنين/، إن المدارس والجامعات ستبقى أيضا مغلقة حتى

الثاني من مارس 2020، فضلا عن منشآت عامة أخرى.وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل 80 حالة وفاة و2761 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) في شتى أنحاء البلاد، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، وذلك حتى نهاية يوم أمس الأحد.وذكرت اللجنة - في بيان اليوم - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة و 3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و 24 حالة وفاة جديدة جراء المرض جميعها في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين.