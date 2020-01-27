العراق ‬يدين استهداف السفارة الأمريكية‬⁩ ببغداد بقذائف "كاتيوشا"

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن رفضها القاطع واستنكارها لاستهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد بقذائف "كاتيوشا"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أكدت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الإثنين - حرصها على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وذلكالتزامًا ببنود اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين بلدان العالم، وحرصا على العلاقات الثنائية ورعاية للمصالح المتبادلة للجميع.
طريق تحقيق تطلعات الشعبين، مشددة على أن السلطات الأمنية المعنية شرعت في إجراءاتها التحقيقية للكشف عن الجُناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مما قد يجر العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجية.
وأضافت أن مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، والتي تشهد ارتقاء على
وكانت 3 صواريخ من أصل 5 قد استهدفت مساء أمس المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسقطت داخل مقر السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم.
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