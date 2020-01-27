تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان

قال مسؤولان أفغانيان، اليوم الاثنين، إن طائرة تشغلها شركة الطيران الأفغانية الحكومية (أريانا) تحطمت في إقليم غزنة بوسط أفغانستان.

وقال عارف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة "طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة أريانا تحطمت في... إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهرا تقريباً بالتوقيت المحلي".

وقال مسؤول ثان لرويترز إن الخسائر البشرية لم تعرف بعد.

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