منجوليا تغلق معابرها مع الصين وسط مخاوف من تفشي كورونا

أغلقت منجوليا المدارس والمعابر الحدودية مع الصين أمام عبور السيارات والأفراد وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الصين، وفقاً لوكالة أنباء مونتسامي.

وذكرت الوكالة أن المدارس ورياض الأطفال والجامعات في منجوليا ستغلق اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى الأحد المقبل.

ولم يتم حتى الأن الإعلان عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في منجوليا، لكن الحكومة تعتبر أنها معرضة لخطر كبير من انتقال العدوى من جارتها الجنوبية.

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ومن المتوقع أن يعود اليوم الإثنين 31 طالباً منجولياً يعيشون فى مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، بتعاون مشترك مع السلطات الصينية.