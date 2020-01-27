أميركا تدعو العراق إلى حماية سفارتها بعد الهجوم الأخير

دعت الولايات المتّحدة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأميركيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأميركيّة في بغداد.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".

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وكان مصدر أمني، قال إن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأحد، في أحدث هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على منشآت أميركية في العراق.