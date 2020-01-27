مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى الصين لبحث تفشي "كورونا"

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مساء اليوم الأحد، إنه في طريقه إلى بكين لإجراء محادثات مع مسؤولي الصين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أدهانوم على تويتر أنه يريد «تعزيز الشراكة» مع الصين «في ما يتعلق بتوفير مزيد من الحماية في مواجهة هذا التفشي». وتقول السلطات الصينية إن الفيروس تسبب حتى الآن في مقتل 56 شخصاً وإصابة 2051 آخرين.

كانت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها قالت إن رؤساء تحرير كبريات المطبوعات العلمية اتفقوا على إرسال أي أبحاث عن فيروس كورونا الجديد إلى المنظمة قبل نشرها، وذلك بعد موافقة الفرق البحثية. وأضافت المنظمة أن ذلك سيساعدها على التقييم والتوجيه.

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