سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

قال مصدر أمني، إن صواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، في أحدث هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على منشآت أميركية في البلاد.

وسمع شهود عيان دوياً من جهة الضفة الغربية لنهر دجلة، حيث توجد معظم السفارات الأجنبية.

وقال مصدر أمني إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت قرب المجمع المحصن، بينما قال آخر إن خمسة صواريخ سقطت على المنطقة. ولم ترد على الفور أنباء عن خسائر.

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