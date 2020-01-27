كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترسل أسلحة إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت السلطات الإيرانية، كميات كبيرة من السلاح والصواريخ النوعية الحديثة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة، غربي اليمن.

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وكتب وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية وصلت إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وأضاف: "يجب تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء إنقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فتره وجيزة".