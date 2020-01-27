كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": بريطانيا تبدأ تأشيرات التتبع السريع لكبار العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستبدأ تأشيرات التتبع السريع لكبار العلماء والباحثين الشهر المقبل بمجرد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال "جونسون"، في بيان يعلن عن الخطة الجديدة: "بينما نترك الاتحاد الأوروبي، أود أن أرسل رسالة مفادها أن المملكة المتحدة منفتحة على أكثر العقول الموهوبة في العالم، وأقف على أهبة الاستعداد لدعمهم لتحويل أفكارهم إلى واقع"، حسبما أوردت وكالة رويترز.

ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، لتضع خطًا تحت سنوات من النقاش حول ما إذا كانت البلاد ستكون في وضع أفضل خارج الكتلة، وستبدأ عملية إعادة تعريف اقتصادها وأولوياتها الوطنية ومكانتها في العالم.

اعتبارًا من 20 فبراير، سيتمكن العلماء والباحثون من تسريع طلبات الحصول على التأشيرة إذا تم التصديق عليها من قبل إحدى الهيئات الوطنية الأربع. لا يوجد حد أقصى لعدد تأشيرات "المواهب العالمية".

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تم الإبلاغ عن التغييرات التي تم الإعلان عنها، اليوم الاثنين، خلال الحملة الانتخابية في أواخر عام 2019 واستبدالها بنظام مماثل ينطبق في الغالب على مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وكان يقتصر على 2000 تأشيرة في السنة.

وحددت حكومة "جونسون" بالفعل إصلاحات الهجرة الأوسع نطاقًا، والمتوقع إدخالها في التشريعات في الأشهر المقبلة. سيسعى النظام المستند إلى النقاط إلى تقييد حقوق العمال ذوي المهارات المنخفضة في الإقامة في بريطانيا مع محاولة تزويد الصناعة بالعمال المهرة الذين يحتاجون إليهم.

وكان قد كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاحد، عن خطط الحكومة الكاملة للاحتفال بيوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل عندما تغادر المملكة المتحدة رسمياً الاتحاد الأوروبي - بعد حوالي أربع سنوات من اتخاذ القرار الأولي أثناء الاستفتاء.

وقال "جونسون"، إنه سيلقي خطابًا خاصًا للأمة للاحتفال باليوم التاريخي، مضيفًا، أنه سيتم إضاءة داونينج ستريت من خلال شاشة عرض خفيفة ترمز إلى قوة ووحدة الدول الأربع في المملكة المتحدة. وأنه سيكون هناك أيضًا ساعة عملاقة للعد التنازلي على الطوب الأسود رقم 10 من الساعة 10 مساءً في 31 يناير للاحتفال باليوم الكبير.