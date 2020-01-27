كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المملكة المتحدة تطلق عملة جديدة بمناسبة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الحكومة البريطانية عن عملة جديدة بقيمة 50 بنسًا للاحتفال برحيل البلاد عن الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وتحمل العملة نقش "السلام والازدهار والصداقة مع جميع الأمم". وفقًا لـ "دي دبليو".

وصرح وزير المالية "ساجيد جاويد"، ترك الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في تاريخنا وهذه العملة تمثل بداية هذا الفصل الجديد.

وقامت وزارة المالية بسك هذه العملة مرتين، حيث طلبت المملكة المتحدة تأجيل يوم إطلاقها في غياب الاتفاق، أو الإجماع برلماني حول كيفية إجراء الانسحاب.

وستدخل حوالي 3 ملايين قطعة من العملات المعدنية في جميع أنحاء بريطانيا ابتداء من يوم الجمعة، مع 7 ملايين أخرى ستضاف في وقت لاحق من العام.

ومن المقرر أن تستمر فترة انتقالية تتفاوض فيها بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الشروط النهائية لاتفاقية الطلاق حتى نهاية عام 2020.

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وقد عبر الكثير من الناس عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتفال الحكومة بمثل هذا الحدث المثير للانقسام بعملة تذكارية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع جونسون رسميًا اتفاقية الانسحاب الأوروبي في داونينج ستريت بعد أن أرسل رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، نسخة موقعة.

ولقد عاد الآن إلى بروكسل كي يصوّت البرلمان الأوروبي عليها يوم الأربعاء المقبل، وهي خطوة ينظر إليها على أنها إجراء شكلي.

وبمجرد اكتمال الإجراءات القانونية، سيوقع وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب وثيقة التصديق البريطانية، والتي سيتم إيداعها بعد ذلك في بروكسل قبل يوم الخروج.

وفي بروكسل، سيقوم الاتحاد الأوروبي بنفس الشيء من أجل مغادرة المملكة المتحدة رسميًا في الساعة 2300 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة المقبل.