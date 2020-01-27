كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة أريانا الأفغانية في إقليم غزنة وسط أفغانستان.

وتحطمت الطائرة، في المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، وتم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة، حسبما قال مصدر مسؤول أفغاني.

وقال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري: "قرابة الساعة 13,10 (08,40 ت غ) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة. النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

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وفي سياق متصل، قد أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، في وقت سابق، تحطم طائرة ركاب مدنية من طراز انتونوف-24 روسية الصنع عائدة لشركة طيران (بامير) تحطمت شمالي البلاد، وهي تقل 43 شخصا بين طاقم ومسافرين بضمنهم عدد من الاجانب.

ويذكر أن الطائرة كانت تقل 38 مسافرا وطاقما مكونا من خمسة اشخاص، وتبين لاحقا ان ستة من الركاب كانوا من الاجانب.

