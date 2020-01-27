كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يصل إسرائيل (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخوض امرأة إسرائيلية في الستينات من عمرها تخضع لفحوصات طبية مكثفة، في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، للاشتباه بالتقاطها عدوى فيروس كورونا، وذلك في أعقاب عودتها قبل نحو 4 أيام، من زيارة إلى الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين.

وكشفت "القناة 12" الإسرائيلية، أن عاملًا صينيًا يعمل في سديروت، نقل إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، للاشتباه في إصابته بالفيروس، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من إجازة قضاها في الصين.

Advertisements

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، ألغى العشرات من الإسرائيليين، رحلاتهم المقررة إلى الصين، فيما أعلن موظفو قسم الجمارك في مطار بن غوريون، أنهم لن يعملوا على فحص المسافرين العائدين من الصين بسبب مخاوف تتعلق بعدوى فيروس كورونا، وقالوا إنهم لا يملكون معدات حماية آمنة.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا إلى 80 ، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس القاتل إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.