كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تحظر دخول الزوار من مقاطعة هوبي الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت هونج كونج سكان مقاطعة هوبي الصينية، بعد الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا الجديد لأول مرة، اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث تحاول الصين وقف الانتشار السريع للمرض، نقلًا عن وكالة "رويترز".

كما أعلنت الحكومة الصينية، أنها ستمدد إجازة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا لمدة ثلاثة أيام حتى 2 فبراير، وستعود المدارس من العطلة في وقت متأخر عن المعتاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وتتسابق السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم لمنع وباء الفيروس الذي أصاب أكثر من 2000 شخص في الصين، وقتل 56 شخصًا.

وتم الإبلاغ عن حفنة من حالات الإصابة في بلدان أخرى، بما في ذلك تايلاند، واستراليا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا. ولم تسجل أي وفيات خارج الصين.

وقال عمدة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي والمركز الرئيسي للمرض، إنه يتوقع وجود 1000 مريض جديد في المدينة، التي تكثف بناء مستشفيات خاصة لمكافحة المرض.

وتسبب فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثًا في إثارة الإنذار لأن الكثير عنه لا يزال مجهولًا، مثل مدى خطورة ذلك، ومدى انتشاره بين الناس. يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، الذي كان قاتلا في بعض الحالات.

وصرح وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياو وى أن فترة حضانة الفيروس يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، ويمكن أن تحدث خلالها العدوى.

وأضاف أن الصين ستكثف جهودها، والتي شملت حتى الآن قيود النقل والسفر وإلغاء الأحداث الكبيرة.

وانتشر الفيروس الذي يعتقد أنه نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في ووهان.

Advertisements

وأخفقت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع في وصف تفشي المرض بأنه حالة الطوارئ الصحية العالمية، لكن بعض خبراء الصحة يتساءلون عما إذا كان بإمكان الصين احتواء الوباء.

وأكدت الصين أن هناك 2051 حالة إصابة حتى الساعة 7 مساء (1100 بتوقيت جرينتش) يوم 26 يناير، في حين أن عدد القتلى من الفيروس لا يزال في 56، وفقا لما ذكره تلفزيون الدولة.

وعززت المطارات في جميع أنحاء العالم من فحص المسافرين من الصين، على الرغم من أن بعض المسؤولين والخبراء الصحيين شككوا في فعالية هذه الجهود.

وفي يوم الأحد، حظرت الصين مؤقتًا بيع الحيوانات البرية في الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية. ودعت جمعية الحفاظ على الحياة البرية ومقرها نيويورك الصين لجعل الحظر دائمًا.

ولقد تسبب اندلاع المرض في زيادة القيود المفروضة على الحركات داخل الصين، مع وجود مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، على خطوط الإغلاق والنقل الافتراضية، باستثناء قطع سيارات الطوارئ.

وحثت السلطات الصحية في بكين الناس على عدم مصافحة لكن بدلًا من ذلك تحية باستخدام لفتة تقليدية. وتم إرسال النصيحة في رسالة نصية صدرت إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في المدينة صباح يوم الأحد.

وذكرت الإذاعة الرسمية ان بكين اجلت ايضا اعادة فتح مدارس وجامعات المدينة بعد عطلة العام القمري الجديد. وكانت هونج كونج قد أجلت بالفعل إعادة فتح المدارس حتى 17 فبراير.

وتم إغلاق العديد من دور السينما في الصين وألغى مشغلو سفن الرحلات البحرية بعض الإبحار الذي كان من المقرر أن يغادر الموانئ الصينية.

وفي هونغ كونغ، تم إغلاق ديزني لاند وأوشن بارك يوم الأحد، وشنغهاي ديزني لاند، التي تستوعب 100.000 زائر يوميا خلال عطلة.