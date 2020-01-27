كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: عشرات الجثث لمرتزقة سوريين في مستشفيات ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المخابرات العسكرية التابعة للجيش الليبي، اليوم الاثنين، في تقريرلها عن وجود جثث لعشرات المسلحين السوريين داخل أكياس بثلاجة مستشفى طرابلس المركزي.

وقالت المخابرات الليبية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن الميليشيات تمنع الأطباء الشرعيين من إجراء عمليات تشريح للجثث كما هو متبع.

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وفتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأبواب على مصرعيها أمام جماعات مأجورة تُقاتل من أجل الأموال، حيث انضم إلى جبهة القتال فى ليبيا المتمردون السوريون المدعومون من تركيا.

وقد أردوغان لهم رواتب شهرية وأسلحة، إلى جانب غرفة عمليات داخل مطار طرابلس تضم ضباطا أتراكا، يتولون التنسيق بين قادة الميليشيات الليبية التابعة لـ "حكومة الوفاق"، والميليشيات السورية الوافدة.