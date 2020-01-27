كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يستغل فقراء إدلب لتجنيدهم والدفع بهم إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول تركيا استغلال الفقراء في إدلب السورية لتجنيدهم والدفع بهم إلى ليبيا مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، وفقًا لموقع "إنفستيجيتف جورنال" البريطاني.

وقال الموقع البريطاني، إن تركيا تجند المرتزقة في إدلب وتركز على الفقراء المدقعين لتسهل عملية إقناعهم، وتمارس ضغوطا عليهم من أجل الانضمام لصفوف مليشيات السراج.

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وكان الموقع قد أجرى تحقيقًا استقصائيًا مع مرتزقة سوريين في ليبيا، وقال أحدهم ويدعى "أحمد" إننا لا نعرف من نقاتل ولا نعرف طبيعة الصراع في ليبيا، لكننا ننصاع للأوامر من أجل المال لكننا تأكدنا أن كل مسلح له 2000 دولار شهريا، موضحا أنه يتلقى تدريبات على يد أتراك.

وقال آخر إنهم متواجدون داخل المعسكرات وعددهم ليس بالقليل، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين لكنهم يعيشون في مكان منفصل.