كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط طائرات روسية بنجاحفي مطار المغادرة بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة ركاب إيروفلوت بنجاح في خاباروفسك الروسية بعد تقارير عن تهديد بوجود قنبلة، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ، اليوم الاثنين، مؤكدة، أنه لم تقع إصابات.

كان من المقرر أن تطير طائرة من شركة الطيران الروسية أيروفلوت التي غادرت خاباروفسك في وقت سابق من اليوم إلى موسكو لكنها اضطرت للعودة إلى مطار المغادرة بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة.

في وقت سابق، قال ممثل من مطار المغادرة، إن الطيارين أجبروا على العودة بالطائرة إلى خاباروفسك بعد رسالة عن تهديد محتمل بالقنبلة.

وأضاف الممثل: "غادرت الرحلة 1713 خاباروفسك بعد ظهر اليوم الاثنين. تلقى الطاقم معلومات حول تهديد بعد الإقلاع وقرر العودة. تم وضع جميع خدمات الطوارئ في حالة تأهب. هناك 262 راكبًا و 10 من أفراد الطاقم على متنها".

كانت هناك موجة من التهديدات الكاذبة بالقنابل في مدن مختلفة في جميع أنحاء روسيا منذ نهاية العام الماضي، وفي أغلب الأحيان في مراكز التسوق ومحطات المترو والسكك الحديدية والمدارس ورياض الأطفال.

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في الأسبوع الماضي، صرحت أجهزة الأمن الروسية بأنه تم إرسال التنبيهات الخاطئة من خدمة عبر الإنترنت في هولندا. بدأت السلطات محاولة لمنع وصولها إلى روسيا.

جدير بالذكر، أن سائق ألقى "قنبلة يدوية" تحت عجلات سيارة في سان بطرسبرج، الاربعاء 1 يناير، وفق ما أظهرت لقطات فيديو تداولها مستخدمون على المنصات الاجتماعية.

وتظهر اللقطات التي صورها سائق آخر من سيارته، سيارة من نوع "سكودا" تقل سائقا يقود سيارته بطريقة مريبة وتبدو عليه علامات القلق من خلال قيادته السريعة.

السائق كان يغير من مساره عدة مرات وهو يبحث عن مخرج بين السيارات التي كانت تسبقه، وعندما نفذ صبره أخرج يديه وهو يحمل على ما يبدو "قنبلة يدوية".

كما يظهر الفيديو كيف أشعل السائق القنبلة وتركها قبل أن يغير مساره مرة أخرى مخافة التصوير أو ربما خشية من آثار انفجار القنبلة.

وبينما ذكرت الشرطة المحلية، أنها لم تسجل أي إصابة خلال هذه الحادثة، أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر يتعلق بنوع من المفرقعات وليس قنبلة يدوية.