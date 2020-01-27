نواحي العرائش.. إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام “طاكسي” بحافلة للنقل المزدوج

أصيب حوالي 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير خطيرة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في ضواحي العرائش، بين سيارة أجرة من الحجم الكبير وحافلة للنقل المزدوج، على مستوى دوار “برغا” في جماعة العوامرة.

وبحسب معطيات أولية، فإن السائق فقد سيطرته على مقود سيارة الأجرة، بشكل مفاجئ، قبل أن يصطدم بحافلة للنقل المزدوج، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب على مستوى الرأس، والأطراف.

وحلت سيارات الإسعاف إلى عين المكان، ونقلت المصابين إلى المستشفى المحلي للامريم بالعرائش، فيما تم نقل حالة واحدة تتعلق بطفل، إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وباشرت عناصر الدرك إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادثة.