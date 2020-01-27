سقوط طائرة ركاب أفغانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطمت طائرة ركاب أفغانية، اليوم الإثنين، على متنها 83 راكبا، بولاية غزني وسط أفغانستان. وقال المتحدث باسم محافظ ولاية غزني، عارف نوري، إنّ "الطائرة كان على متنها 83 شخصًا، وإن حريقا نشب في أحد أجزائها قبل تحطمها"،مضيفًا، أن الطائرة "كانت في طريقها من ولاية هيرات -غرب- إلى العاصمة كابل"، دون الكشف عن مصير الركاب حتى الآن، وأن تحطم الطائرة يعود إلى أسباب تقنية. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية. يتبع

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