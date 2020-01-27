ريف إدلب: قتلى وجرحى بقصف روسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل مدنيين وإصابة آخرين، جرّاء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق في ريف إدلب الجنوبي.

وأغار الطيران الحربي الروسي على أحياء سكنية في مدينة سراقب، مستخدماً صواريخ شديدة الانفجار، ما أدى إلى مقتل مدني شاب، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بينهم طفلة.

ووثق المرصد مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجراح جراء الغارات على قرية شنان بريف إدلب الجنوبي.

وقصف الطيران الحربي الروسي سيارة للدفاع المدني كانت تعمل على نقل عائلة نازحة في قرية بزابور بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته واحتراق سيارة الدفاع المدني.

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ويبدو أن قوات النظام والطيران الروسي تتعمد استهداف فرق الدفاع المدني، خلال عملها على إجلاء النازحين من المناطق الخطرة.

وقال الدفاع المدني السوري في بيان له، إن رجلاً قتل في بلدة مرديخ جراء قصف الطيران الحربي الروسي، كما أصيبت امرأة جراء القصف ذاته، في حين أصيبت امرأة جراء القصف على بلدة معردبسة.

وعلى صعيد متصل تشهد أجواء حلب وإدلب تحليق لسرب من الطائرات الحربية بالتزامن مع شنها لضربات جوية متواصلة بشكل مكثف، حيث نفذت طائرات روسية غارات مكثف على كل من أطراف أريحا وأطراف سراقب وجبل الأربعين ومعرة النعمان والبارة وخان السبل ورويحة والجرادة بالإضافة لمحاور القتال وريف سراقب بريف إدلب، وخان العسل الراشدين وكفرناها والمنصوره وداعل غربي حلب، وشوحنة وكفرحمرة ومنطقة الليرمون شمالي حلب وخلصة وحميره وخان طومان والزربة وزيتان جنوبي حلب، كما شنت طائرات النظام الحربية غارات على كل من حاس ومعرة حرمة ومعرزيتا ومعرة النعمان ومحيطها وأطرافها ومحاور القتال وريف بلدة سراقب، ومناطق أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.

وقال المرصد: "على صعيد متصل تستمر المعارك بوتيرة عنيفة على محاور عدة في أطراف معرة النعمان في محاولة مستمرة من قبل قوات النظام لتحقيق تقدمات جديدة على حساب الفصائل ومجموعات جهادية والوصول إلى مدينة معرة النعمان، فيما مكنت التقدمات التي حققتها قوات النظام خلال الساعات الفائتة من الاقتراب نحو بلدة سراقب حيث باتت على بعد بضع كيلومترات قليلة من الجهة الجنوبية للبلدة، كما تستمر الاشتباكات العنيفة بين الطرفين على محاور بريف حلب الغربي، وسط استمرار الفصائل والجهادين بصد هجمات قوات النظام على محوري إكثار البذار والصحفيين".