إبعاد أسير محرر من أم الفحم عن الأقصى لمدة 5 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات الإسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، قرارا بإبعاد الأسير المحرر فواز إغبارية من مدينة أم الفحم، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 5 أشهر.

وتسّلم إغبارية قرار إبعاده عن المسجد الأقصى من مركز “القشلة” للشرطة الإسرائيلية في القدس بعد خضوعه للتحقيق، صباح اليوم.

ويقضي أمر الإبعاد الذي استلمه إغبارية من مركز “القشلة” وموقع من "قائد الجبهة الداخلية في منطقة القدس"، بمنعه من دخول المسجد الأقصى من 21 كانون الثاني/ يناير 2020 ولغاية 21 حزيران/ يونيو 2020 بادعاء المحافظة على سلامة الجمهور، وحفظ الأمن العام.

وقال إغبارية، إن "التحقيق معي تناول تواجدي في المسجد الأقصى وادعاء بإثارتي للتوتر والشغب خلال اقتحامات المستوطنين".

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وأكد أنه "أوضحت لجهة التحقيق أن تواجدي في الأقصى عقيدة وواجب ديني، وأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين ولا يوجد فيه أي حق لغيرهم".

وختم إغبارية، بالقول: "نؤكد أن هذه الملاحقات والإبعادات لا يمكن أن تثنينا عن القيام بواجبنا تجاه المسجد الأقصى المبارك. يعتقدون أنهم بهذا يروّعون الناس، ولكن الواقع يؤكد خيبتهم لأن أنصار الأقصى يواصلون شد الرحال إليه دون اعتبار لتهديدات أو غير ذلك من ممارسات وانتهاكات احتلالية".

يشار إلى أن إغبارية، أسير محرر، وكان أحد المعتقلين في الملف المعروف إعلاميا بـ"عشاق الأقصى"، وقضى في السجون الإسرائيلية مدة 6 أشهر إلى جانب اعتقال منزلي خارج بلدته 6 أشهر أخرى، كما أبعد عن المسجد الأقصى، عدة مرات في سنوات سابقة.