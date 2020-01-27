كيف تساهم الرياضة في تحسين نمط حياة الفرد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمارس غالبية الناس النشاطات الرياضية بهدف تحسين الرشاقة والمظهر الخارجي، دون أن يدركوا ربما فوائدها التي لا تقتصر على تحسين البنية الجسدية فقط، بل تتنوع لتشمل الجانب النفسي للفرد وفقًا لبحث نشره موقع "بولد سكاي".

ووجدت كل من الباحثتين جوليا باسو، وويندي سوزوكي، في دراسة أجرتاها في جامعة نيويورك الأميركية أن للرياضة قدرةً لا يستهان بها على تقليل علامات الاكتئاب الشديد لدرجة أن هناك من الأطباء النفسيين من يعتبرها أحد مضاداته، إلى جانب مساهمتها في تنظيم الهرمونات الأساسية في المخ ما يجعل عمل ذاكرته أكثر نجاعة، كما وتحسن الرياضة الوظائف الإدراكية، وتقلل الأرق.

كيف تحفز التمارين الرياضية عمل المخ؟

1- تحسن المزاج

وفقاً لدراسة باسو وسوزوكي، فإن التمارين الرياضية تسبب تغيرات فورية في مستوى هرمونات معينة، مثل دوبامين وسيروتونين، وهي المسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية، وتمنح الشعور بالسعادة.

2- تحسن النوم

أثبتت الدراسات أن 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية تساعد الشخص على الحصول على نوم أفضل، عن طريق تقليل مستويات التوتر والقلق. لذلك، غالباً ما يُقترح على الأشخاص المصابين بالأرق إدخال التمارين الرياضية على حياتهم لتحسين نوعية نومهم.

3- تقلل من التوتر والقلق

تساعد التمارين الرياضية على تنظيم نوع خاص من هرمون يسمى endocannabinoids والذي يساعد على تقليل القلق والإجهاد، ويعطي الشخص شعوراً بالرضا والسعادة والاطمئنان. وتقول نتائج دراسة علمية نشرته دورية All Wiley حول ممارسة الأزواج للرياضة معاً أنهم يظلون أكثر سعادة ورضا.

4- تقي من الأمراض التنكسية

أثبتت دراسة أميركية - صينية مشتركة، نشرت نتائجها الدورية الطبية البريطانية BMJ، أن ممارسة الرياضة يومياً تقلل من خطر الأمراض الانتكاسية مثل الخرف والزهايمر، وذلك عن طريق تحسين تدفق الدم في المخ، مما يساعده على العمل والنمو بشكل جيد.

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5- يحسن الإدراك

وفي السياق نفسه، أثبتت التجارب أن التمرين البدني عبارة عن معدل جيني قوي يؤدي إلى تغيرات وظيفية وهيكلية في المخ من أجل تحسين الوظيفة الإدراكية ورفاهية الشخص.

6- يعزز الذاكرة

ووفقاً لدراسة أجراها المركز الوطني الأميركي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية NCBI، تساعد التمارين الرياضية على تنشيط الجهاز الدهليزي، وهو جهاز إحساس يساهم في الحركة والإحساس بالتوازن، والذي يساعد على إحداث تغييرات في مناطق المخ مثل الحصين والقشرة الجدارية التي تشارك في الذاكرة.

7- يحسن التركيز

بحسب دراسة مشتركة لعلماء من جامعتي أوكلا وإيلينوي، قائمة على التجربة، وأجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، تبين أن زيادة اللياقة، من خلال التمرينات الرياضية، ترتبط بمزيد من الكفاءة، ودقة سلوك الاستجابة السريعة لدى الشخص، مما يسهم في تحسين قدرته على التركيز.

8- يزيد من حجم الحصين

تقلل الشيخوخة من حجم الحصين وتسبب ضعف الذاكرة والخرف. وأوضحت الدراسات أن أحجام فصوص الحصين والوسيط الإنسي أكبر في البالغين، الذين يمارسون الرياضة ويشاركون في الأنشطة البدنية المختلفة.

9- يعزز الإبداع

وفقاً للمجلة البريطانية للطب الرياضي، تساعد بعض التمارين مثل الرقص الهوائي أو "الأيروبيكس" في بعض الأحيان على تعزيز التفكير الإبداعي من خلال تعزيز الحالة المزاجية الإيجابية لدى ممارسي الرياضة. ولكن لا توجد أدلة نهائية لهذه النتائج وهناك حاجة لمزيد من البحث مستقبلا.