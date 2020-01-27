اعتقال 13 عاملا من الضفة في وادي عارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 13 عاملا من سكان الضفة الغربية في منطقة وادي عارة، بذريعة دخول البلاد بشكل غير قانوني والعمل دون تصاريح.

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار نشاط لرصد مقيمين غير شرعيين في منطقة وادي عارة قام، فجر اليوم، أفراد من شرطة عيرون وأفراد الوحدة الخاصة لمكافحة الشغب 'اليسام' بالتعاون مع قوات من الجيش بالوصول إلى قرية برطعة في منطقة وادي عارة. وخلال النشاط تم توقيف 13 مقيما غير شرعي من سكان الضفة، وأحيلوا إلى مركز الشرطة للتحقيق ولفحص الأدلة. ووفقا لمواد التحقيق سيقرر المحققون إمكانية إحالتهم إلى المحكمة لتمديد فترة توقيفهم على ذمة التحقيق".

وتشهد البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من حرس الحدود لهم، وتعتقل الشرطة بشكل شبه يومي عمالا من الضفة الغربية دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

وينام عدد كبير من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.