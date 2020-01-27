أكثر من 200 جثة للميلشيات تصل إلى صنعاء وذمار قادمة من نهم

الإثنين 27 يناير 2020

قال مصدر طبي في صنعاء إن أكثر من 200 جثة لمسلحي المليشيا وصلت خلال الساعات الماضية إلى مستشفيات صنعاء ومحافظة ذمار قادمة من نهم.



وقال المصدر "استقبلنا 154 جثة في صنعاء و50 جثة إلى ذمار لكن خلال الـ12 ساعة الماضية وصلت أكثر من 50 جثة و25 ذهبت نحو ذمار". بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

Advertisements

لافتاً إلى أن المليشيا وجهت بمنع إقامة أي مخيمات عزاء أو الإفصاح عن عدد القتلى.

وقال أحد أقرباء القتلى في صنعاء: هناك المئات من القتلى وهناك أشبه بمظاهرات للأسر أمام مستشفيات الكويت، والعسكري والشرطة، والثورة، فيما أبلغت عدد من الأسر أن أبناءها لا تزال جثثهم في الوديان ولم يستطيعوا الوصول إليها، معتبراً ما حدث جريمة إبادة تضاف إلى جرائم المليشيا".