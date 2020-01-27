شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة ركاب وسط أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولان أفغانيان اليوم الاثنين إن طائرة تشغلها شركة الطيران الأفغانية الحكومية (أريانا) تحطمت في إقليم غزنة بوسط البلاد. وقال عارف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة: "طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة أريانا تحطمت في إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهرا تقريبا بالتوقيت المحلي". وقال مسؤول ثان إن الخسائر البشرية لم تعرف بعد.

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