نائبة: سنخاطب النقل مجددا بشأن مدراء المحطات بالخارج وسنتخذ اجراءات بحال عدم الرد

دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، وزارة النقل لبيان ما تم اتخاذه من اجراءات حول الشكاوى التي وصلت بشان وجود شبهات حول عدد من المحطات الخطوط الجوية داخليا وخارجيا، فيما هددت باتخاذ اجراءات في حال عدم الرد.

وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، ان "شكاوى وصلت الينا بوجود محسوبية ومنسوبية في المحطات التابعة لوزارة النقل داخليا وخارجيا اضافة لحالات بيع وشراء لبعض هذه المحطات وبمنافع كبيرة جدا"، مبينة انه "تم حينها مطالبة الوزارة بعملية فلترة والاجابة من خلال كتاب قمنا بتوجيهه الى وزير النقل في اواخر ايلول من العام الماضي لتشكيل لجان تحقيقية لبيان حقيقة ما يجري في تلك المحطات".

واضافت نصيف ان "وزارة النقل تجاهلت كتابنا بشكل كامل ولم ترد عليه حتى اللحظة رغم مرور عدة اشهر على ارساله"، لافتة الى انه "حتى اللحظة لم تحصل اي عملية اصلاح او فلترة لوضع المحطات التي ظهرت حولها مؤشرات داخليا وخارجيا".

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واكدت نصيف انه "ضمن سياقات العمل فسنعمل على ارسال كتاب تأكيد على كتابنا السابق لبيان ما تم اتخاذه بهذا الملف، وبحال عدم الرد سيكون لنا اجراءات اخرى حينها من خلال استدعاء الجهات المعنية بمنح تراخيص المحطات".

يذكر ان النائبة عالية نصيف اصدرت في الـ26 من ايلول الماضي، كتابا الى وزارة النقل تضمن ورود شكاوى ضد مدراء محطات الخطوط الجوية العراقية خارج البلاد وقيامهم بتأسيس شبكات خاصة لادارة تلك المحطات التابعة للخطوط الجوية وعدم انسجامهم مع بقية الكوادر العاملة في تلك المحطات، كما ان لهم علاقات مع دوائر الوزارة الاخرى لضمان بقائهم في ادارة تلك المحطات بالرغم من انتهاء المدة الممنوحة لهم ووجوب تغييرهم بوجوه جديدة.