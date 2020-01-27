تحطم طائرة ركاب أفغانية في منطقة تسيطر عليها طالبان

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "أريانا" الأفغانية الحكومية في ولاية غزنة وسط البلاد، اليوم الاثنين، بحسب مسؤول أفغاني. وقال مصدر، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة طالبان. وأضاف المصدر، أنه تم إرسال قوات خاصة إلى المنطقة.



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