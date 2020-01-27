بالفيديو.. ناحية بعشيقة تعاني الاهمال و تفتقر للبنى التحتية

سنوات مضت على تحرير محافظة نينوى من قبضة الارهاب الى ان تحديثات الاعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية لا تزال قائمة، ناحية بعشيقة في مدينة الموصل مثال على تلك التحديات إذ انها تفتقر إلى الخدمات وتطوير شبكات الخدمة الداخلية.

ناحية بعشيقة الواقعة شمال شرق مدينة الموصل ،ماتزال تعاني من الاهمال فمدارسها ومنازل سكنتها ماتزال مدمرة حتى الطاقة الكهربائية لا تصلها بشكل منتظم، معابدها الرئيسة التي تتميز بها أُعيد ترميمها على نفقة المواطنين دون دعم حكومي لها ، ما دعا سكنتها للمطالبين بتوفير ابسط مقومات الحياة لهم .

مائة وخمسون عائلة هاجرت إلى دول المهجر بعد احتلال مناطقهم من قبل داعش، عاد منهم نحو ثلاث مئة عائلة إلى الناحية ما بعد تحريرها ، بينما لا تزال خمسون عائلة تقطن في مناطق كوردستان حتى الآن، ولان الناحية تفتقر الى الخدمات فأنن عودة النازحين الى ديارهم قد تتوقف في ظل افتقار مناطقهم الى شبكات المياه .

راية المطالبات لا تزال مرفوعة منادية بالانصاف ، فإن كان هنالك اهتمام بوسط مدينة الموصل وميزانية أيضا، فيجب أن تتفرع الى الاقضية والنواحي بشكل عادل وفق مراقبين .