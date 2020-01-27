تحطم طائرة ركاب بمقاطعة غزنة وسط أفغانستان

أعلنت الحكومة الأفغانية، الإثنين، تحطم طائرة ركاب بمقاطعة غزنة وسط البلاد.

وذكرت وكالة "باجوك" الأفغانية أن الطائرة تابعة لشركة طيران "آريانا" الأفغانية وسقطت في إقليم غزنة.

Advertisements

وقال عارف نوري المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة "طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة أريانا تحطمت في إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهرا تقريبا بالتوقيت المحلي (08,40 ت.ج)".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نوري قوله: "تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك، النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول أسباب الحادث أو عدد الضحايا.