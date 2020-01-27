الولايات المتحدة تسلم كينيا 6 مروحيات لمحاربة "الشباب" الإرهابية

تسلمت كينيا 6 مروحيات من طراز "إم دي -530 إف" من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعزيز قدراتها في مواجهة حركة الشباب الإرهابية.



وفي تصريحات خلال احتفال أقيم بالعاصمة نيروبي بحضور مسؤولين عسكريين، قال قائد قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند إنهم سلموا 6 مروحيات هليكوبتر هجومية من طراز إم دي-530 إف للحكومة الكينية.

وأضاف تاونسند أن تسليم المروحيات للحكومة الكينية جزء من جهود المشاركة في مكافحة مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

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بدورهم، قال مسؤولو قوات الدفاع الكينية في حفل التسليم إن المروحيات ستساهم بشكل كبير في محاربة مليشيات الشباب المتطرفة التي ضاعفت من الهجمات على مصالح الولايات المتحدة بهذا البلد الأفريقي.

وذكرت تقارير إعلامية أن المروحيات هي جزء من صفقة سلاح قيمتها 253 مليون دولار وقعتها حكومة نيروبي مع واشنطن وحصلت على موافقة الكونجرس الأمريكي في مايو/أيار 2017.

وقالت صحيفة "إيست أفريكان" الكينية، في تقرير سابق، إنه كان من المقرر أن تستلم الحكومة في نيروبي هذه المروحيات الهجومية الخفيفة في الفترة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب الماضيين، ولكن الشركة المصنعة ومقرها ولاية أريزونا الأمريكية أجلت الأمر، ولم تعلن الأسباب.

وتواجه كينيا خطر توغل حركة الشباب إلى داخل أراضيها وضرب أهداف متعددة، حيث شنت الحركة الإرهابية في الشهر الجاري هجوما على قاعدة عسكرية كينية أمريكية في مقاطعة لامو الساحلية الحدودية مع الصومال، أسفر عن مصرع ثلاثة أمريكيين أحدهم جندي وتدمير أربع طائرات.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري أنها ستنشر قوات عسكرية إضافية في كينيا بعد هجوم لحركة الشباب على قاعدة كانت تحوي قوات أمريكية.