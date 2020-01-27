وزير الصحة الإيراني: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد

لفت وزير الصحة والتعليم الطبي في ​إيران​، سعيد نمكي، إلى أنّ "منذ الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في ​الصين​، تمّ نشر كوادر طبيّة في المطارات وموانئ الدخول من الصين، واليوم طلبنا من وزارة الخارجية أيضًا تقييد منح التأشيرة للمواطنين الصينيّين بالحصول على بطاقة صحيّة".

وأوضح في تصريح صحافي، على هامش اجتماع لرؤساء الجامعات الطبية في مركز رازي للمؤتمرات، أنّ "حتّى الآن، لم نشهد أي حالة من إصابة مشتبه فيها بفيروس "كورونا"، لكن ولأجل المزيد من المراقبة، طلبنا الحصول على بطاقة صحيّة من المواطنين الصينيّين للحصول على تأشيرة الدخول إلى إيران". وركّز على أنّ "فيروس "كورونا" أقل فتكًا من فيروس إنفلونزا "H1N1"، لكن معدّل انتشاره واسع".