"أفاد" التركية: 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ألازيغ وجمع تبرعات تفوق قيمتها 5 مليون دولار

أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد)، أنّ "948 هزّة ارتداديّة أعقبت ​زلزال​ ولاية ألازيغ"، الّذي بلغت شدّته 6.8 درجات على مقياس "ريختر" يوم الجمعة الماضية.

وأوضحت في بيان، أنّ "21 هزّة ارتداديّة من إجمالي الهزّات الّتي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدّتها 4 درجات"، لافتةً إلى أنّ "فرق البحث والإنقاذ تمكّنت من انتشال 45 مواطنًا من تحت الأنقاض أحياءً، وأنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 39". وذكرت أنّ "​مستشفيات​ المنطقة استقبلت منذ وقوع الزلزال، ألفًا و607 مصابين، وأنّ ألفًا و516 منهم غادروا المستشفيات بعد تلقّي العلاج اللازم".

وبيّنت "أفاد" أنّه "تمّ إرسال 24402 خيمة و26501 سريرًا و62963 بطانيّة و3651 مدفئة، إلى المناطق المتضرّرة من الزلزال"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ جمع تبرعات لصالح المتضرّرين من الزلزال، بلغت قيمتها 30 مليون و564 ألف و365 ليرة تركية (ما يعادل نحو 5.10 مليون دولار أميركي)".